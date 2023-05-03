Названы возможные сроки начала съемок фильма по «Звездным войнам»

Deadline: Тайка Вайтити начнет съемки нового фильма по «Звездным войнам» в 2024 году

Новозеландский режиссер Тайка Вайтити начнет съемки нового фильма по «Звездным войнам» в 2024 году. О возможных сроках начала съемок кинокартины сообщает Deadline.

Отмечается, что никаких конкретных дат и сроков на данный момент нет. По данным издания, при успешных съемках релиз фильма может состояться уже в 2025 году.

«Звездные войны» — фантастическая киносага, первый фильм которой, «Эпизод IV: Новая надежда», снятый Джорджем Лукасом, вышел 25 мая 1977 года. В октябре 2012 года стало известно, что The Walt Disney Company купит Lucasfilm, занимавшуюся до этого производством фильмов по вселенной самостоятельно.

Ранее кинокомпания LucasFilm анонсировала три новых фильма во вселенной кинофраншизы «Звездные войны». Первый фильм снимет Джеймс Мэнголд, кинолента будет посвящена первому джедаю, которому удалось совладать с силой. Действие второй картины будет пересекаться с событиями сериала «Мандалорец». Режиссером фильма выступит Дейв Филони. Третий фильм снимет Шармин Обаид-Чиной. Действие этой киноленты развернется спустя пятнадцать лет после событий в фильме «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

