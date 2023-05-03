Франция отработала сценарий конфликта на Украине во время учений

Le Monde: в ходе военных учений Orion 23 Франция отработала сценарий конфликта на Украине

Во время масштабных военных учений Orion 23 армия Франции отработала сценарий, схожий с текущим конфликтом на Украине. Об этом сообщает Le Monde.

В рамках маневров у Парижа просит помощи государство под кодовым названием «Арнланд», на территорию которого недавно вторглись силы соседней страны «Меркюр». Французские военные и их союзники должны остановить продвижение врага.