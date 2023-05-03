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11:51, 3 мая 2023Мир

Франция отработала сценарий конфликта на Украине во время учений

Le Monde: в ходе военных учений Orion 23 Франция отработала сценарий конфликта на Украине

Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters

Во время масштабных военных учений Orion 23 армия Франции отработала сценарий, схожий с текущим конфликтом на Украине. Об этом сообщает Le Monde.

В рамках маневров у Парижа просит помощи государство под кодовым названием «Арнланд», на территорию которого недавно вторглись силы соседней страны «Меркюр». Французские военные и их союзники должны остановить продвижение врага.

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Виктория Кондратьева
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