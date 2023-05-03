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14:39, 3 мая 2023Интернет и СМИ

В ООН заявили об угрозе свободе прессы по всему миру

Генсек ООН Гутерриш заявил, что свобода прессы находится под угрозой по всему миру

Фото: Imad Creidi / Reuters

Свобода прессы находится под угрозой по всему миру. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время международной конференции, посвященной Всемирному дню свободы печати.

«Свобода печати является основой демократии и справедливости. Она (пресса — прим. "Ленты.ру") дает нам все факты, необходимые для формирования мнений и высказывания правды властям. (...) Свобода прессы представляет собой саму основу прав человека. Но во всех уголках мира свобода прессы находится под угрозой», — сказал Гутерриш.

Генсек ООН отметил, что по всему миру журналистов преследуют, запугивают, задерживают и отправляют в тюрьму. «В 2022 году было убито не менее 67 работников СМИ. (...) Почти три четверти женщин-журналистов подвергались сексуальным домогательствам в сети, а каждая четвертая получала угрозы физической расправы», — заявил он.

Гутерриш добавил, что правде сегодня угрожают дезинформация и язык ненависти, «стремящиеся стереть границы между фактом и вымыслом».

Всемирный день свободы печати, провозглашенный в 1993 году Генеральной Ассамблеей ООН, отмечается ежегодно 3 мая. В этот день традиционно проводятся конференции, посвященные свободе прессы.

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Евгения Наумова
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