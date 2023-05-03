Доля готовых тратить деньги россиян превысила долю экономящих

NielsenIQ: индекс потребительского оптимизма в России вырос на 4% в первом квартале

В первом квартале 2023 года в России доля потребителей, готовых тратить деньги, превысила долю экономящих. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы исследовательской компании NielsenIQ.

За первые три месяца текущего года индекса потребительского оптимизма NielsenIQ увеличился на 4 процента по сравнению с прошлым кварталом, до 104 пунктов. В первом квартале 2022 года его значение, напротив, снизилось на 10 процентов на фоне роста тревожных настроений покупателей. Данный индекс варьируется в пределах от 0 до 200 пунктов. Превышение отметки в 100 пунктов говорит о преобладании оптимистичных настроений потребителей по вопросам их материального положения, перспектив трудоустройства и готовности к тратам.

В NielsenIQ считают, что такая тенденция позволяет сделать «осторожные прогнозы» о восстановлении спроса на товары повседневного спроса (FMCG), так как индекс оптимизма потребителей «не просто стабилизировался, а задал противоположный тренд». По данным исследования, рост позитивных оценок опрошенных наблюдается во всех трех ключевых компонентах — на 6 процентных пунктов в рабочих перспективах (61 процент респондентов посчитали их отличными и хорошими), на 5 процентных пунктов — в материальном положении (61 процент) и на 3 процентных пункта — в готовности к покупкам (46 процентов).

Одновременно существенно уменьшилась доля тех, кто считает, что экономика страны находится в кризисе. Если в четвертом квартале 2021 года с этим согласились 75 процентов респондентов, то к началу текущего года их число упало до 55 процентов. При этом каждый пятый (21 процент) потребитель думает, что в ближайший год экономическое положение в России улучшится.

Однако, несмотря на возросшую уверенность потребителей и их готовность к расходам, 67 процентов считают необходимым тщательно управлять бюджетом, при этом главными статьями для экономии стали покупка новой одежды и расходы на развлечения и питание вне дома. При этом в NielsenIQ отметили, что в долгосрочной перспективе покупатели планируют тратить немного больше, чем в прошлом квартале, при условии улучшения экономической ситуации.

Председатель президиума Ассоциации компании розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев согласен с результатами исследования. По его словам, с начала года действительно наблюдается некоторое оживление потребительского спроса, в первую очередь в сегменте FMCG. Потребители приспосабливаются к сложившейся экономической обстановке, а отсутствие резких колебаний реальных доходов способствует их готовности к покупкам. Караваев отметил и некоторое восстановление спроса в бытовой технике и электронике — в апреле в этом секторе была зафиксирована положительная динамика в годовом выражении. Однако тренда на тренд на экономию сохраняется, а предпочтения покупателей сменяются с премиального сегмента товаров на средний и низкий, добавил он.

В исследовании компании NielsenIQ приняли участие 1000 россиян из городов с населением более 1 миллиона человек.

Ранее Центробанк России со ссылкой на опрос «инФОМ» сообщал, что в марте 2023 года доля россиян, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, оказалась максимальной за последние два года. Переход россиян к экономии наметился в октябре 2022 года, и с тех пор этот тренд только усиливался.

