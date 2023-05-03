Близкие госпитализированного Джейми Фокса попросили молиться за него

TMZ: близкие Джейми Фокса, находящегося в больнице три недели, попросили молиться за него

Близкие голливудского актера Джейми Фокса, который находится в больнице уже третью неделю, обратились к поклонникам с просьбами молиться за него. Об этом сообщает TMZ.

При этом состояние актера не разглашается. «Молитесь за Джейми», — сказали источники портала.

Ранее сообщалось, что состояние здоровья актера улучшилось. Отмечалось, что он чувствует себя лучше и уже «шутит с семьей». Тем не менее врачи продолжили разбираться в том, что именно стало причиной случившегося.

Фокс был госпитализирован со съемочной площадки комедийного боевика «Снова в действии» с Кэмерон Диас в одной из главных ролей. Близкий к окружению актера источник подчеркнул, что у него наблюдаются достаточно серьезные проблемы со здоровьем. По словам инсайдера, после инцидента на съемках Фокс потерял сознание и не выходил на связь около суток. Уточнялось, что производство фильма с его участием временно приостановлено.