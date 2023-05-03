Украинские власти решили ввести в Херсоне комендантский час на 58 часов

Украинские власти с 5 мая введут в Херсоне комендантский час на 58 часов

В Херсоне решили ввести комендантский час продолжительностью 58 часов начиная с 5 мая. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин, передает УНИАН.

«Для содействия беспрепятственной работе правоохранительных органов вводим круглосуточный комендантский час», — сказал он, уточнив, что комендантский час продлится с вечера 5 мая до утра 8 мая.

Как утверждает Прокудин, в течение 58 часов жителям города запрещено передвигаться и находиться на улицах. Кроме того, Херсон закроют на въезд и выезд. Он призвал население заранее решить свои дела, а также сделать запасы продуктов и медикаментов. По словам Прокудина, такие меры ввели, чтобы сотрудники правоохранительных органов смогли выполнить свою работу.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, допустил, что Украина может начать контрнаступление 9 мая, чтобы омрачить празднование Дня Победы. Также в конце этой недели — начале следующей есть большая вероятность возобновления активной фазы действий наступательного характера со стороны Киева, считает он.