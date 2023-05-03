Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:08, 3 мая 2023Бывший СССР

Украинские власти решили ввести в Херсоне комендантский час на 58 часов

Украинские власти с 5 мая введут в Херсоне комендантский час на 58 часов

Фото: Aziz Karimov / Globallookpress.com

В Херсоне решили ввести комендантский час продолжительностью 58 часов начиная с 5 мая. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин, передает УНИАН.

«Для содействия беспрепятственной работе правоохранительных органов вводим круглосуточный комендантский час», — сказал он, уточнив, что комендантский час продлится с вечера 5 мая до утра 8 мая.

Как утверждает Прокудин, в течение 58 часов жителям города запрещено передвигаться и находиться на улицах. Кроме того, Херсон закроют на въезд и выезд. Он призвал население заранее решить свои дела, а также сделать запасы продуктов и медикаментов. По словам Прокудина, такие меры ввели, чтобы сотрудники правоохранительных органов смогли выполнить свою работу.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, допустил, что Украина может начать контрнаступление 9 мая, чтобы омрачить празднование Дня Победы. Также в конце этой недели — начале следующей есть большая вероятность возобновления активной фазы действий наступательного характера со стороны Киева, считает он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
ФСБ сорвала покушение ГУР Минобороны Украины на главу Крыма Аксенова. Что известно об операции спецслужбы?
В Москве анонсировали уникальный фестиваль
Избиение пенсионера в вагоне московского метро попало на видео
Львица растерзала забравшегося в ее клетку ребенка
В России предложили ограничить использование беспилотников
Протасевича приговорили к 8 годам заключения
Трамп опередил своего главного конкурента
Россиянам назвали самые дешевые направления для полетов по стране летом
НАТО откроет первый офис связи в Азии
Украинские власти решили ввести в Херсоне комендантский час на 58 часов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.