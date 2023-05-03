В офисе Зеленского заявили о ремонте неисправных итальянских САУ

Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил о ремонте Украиной переданных Италией САУ

Украина ремонтирует переданные ей Италией самоходные артиллерийские установки (САУ) М109L, которые оказались в неисправном состоянии. Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sierra заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

По его словам, Киеву часто приходится ремонтировать переданное западное вооружение по его прибытии в страну. «Понятно, что идеально было бы получить готовое оружие, но мы реалисты и всегда готовы отремонтировать его», — сказал чиновник.

Подоляк также заявил, что, несмотря на изначальную неисправность самоходок, Украина выражает благодарность за их передачу.

Ранее Зеленский заявил, что узнал об утечке секретных данных Пентагона из СМИ. Он подчеркнул, что «это, определенно, плохая история», которая скверно скажется на репутации Белого дома и США.

