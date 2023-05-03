Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:58, 3 мая 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского заявили о ремонте неисправных итальянских САУ

Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил о ремонте Украиной переданных Италией САУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина ремонтирует переданные ей Италией самоходные артиллерийские установки (САУ) М109L, которые оказались в неисправном состоянии. Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sierra заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

По его словам, Киеву часто приходится ремонтировать переданное западное вооружение по его прибытии в страну. «Понятно, что идеально было бы получить готовое оружие, но мы реалисты и всегда готовы отремонтировать его», — сказал чиновник.

Подоляк также заявил, что, несмотря на изначальную неисправность самоходок, Украина выражает благодарность за их передачу.

Ранее Зеленский заявил, что узнал об утечке секретных данных Пентагона из СМИ. Он подчеркнул, что «это, определенно, плохая история», которая скверно скажется на репутации Белого дома и США.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Аксенов прокомментировал попытку покушения разведки Украины на руководство Крыма
Названа дата прощания с модельером Вячеславом Зайцевым
Павел Прилучный опубликовал видео с партнерских родов со своей женой
Появились кадры последствий обстрела граничащего с Украиной российского региона
В московском метро пенсионер споткнулся о ноги пассажира и был избит
Лучший боец UFC назвал условие для проведения поединка с Павловичем
ФСБ показала задержание готовившего теракт в Крыму агента украинской разведки
Жители Финляндии и стран Балтии резко устремились в Россию
Путин выразил соболезнования семье Валентина Юдашкина
Появились новые кадры с места пожара в резервуаре с нефтью на Кубани
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.