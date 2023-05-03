Девушка по вызову вонзила нож в половой орган клиента

В Малави секс-работница ударила ножом клиента, отказавшегося платить

В Малави секс-работница поспорила с клиентом из-за денег и ударила его ножом. Об этом сообщает Malawi 24.

Инцидент произошел в городе Манки-Бэй 28 апреля 2023 года. По сведениям полиции, 29-летняя Патрисия Уайсон согласилась оказать потерпевшему услуги сексуального характера. Она отправилась к мужчине домой и договорилась, что получит за работу тысячу квачей (около 60 рублей).

Ссора между Уайсон и ее клиентом вспыхнула после окончания полового акта. Когда мужчина отказался платить, девушка по вызову не смогла сдержать гнев, схватила нож и несколько раз вонзила его в половой орган обидчика.

Уайсон была арестована, а раненого увезли в госпиталь, где ему оказали первую помощь. Он остался в больнице для дальнейшего обследования и лечения. Медики полагают, что мужчина может лишиться половых органов или навсегда потерять способность использовать их в сексуальных целях.

Ранее сообщалось о мужчине, который подал иск за неудачную операцию по увеличению пениса. Врачи, которые должны были решить проблему с порванными в паху связками, без разрешения решили удлинить половой член пациента.

