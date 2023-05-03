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16:27, 3 мая 2023Россия

В Подмосковье упал беспилотник

В подмосковной Коломне упал беспилотник

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В подмосковной Коломне упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщается в Telegram-канале «112».

На место падения беспилотника в лесном массиве выехали экстренные службы. Уточняется, что обнаружены обломки крыла, двигатель и небольшая воронка.

«По предварительным данным, беспилотник упал еще в марте, все это время продолжались его поиски, и только сегодня БПЛА смогли найти», — отмечается в сообщении.

В феврале беспилотник упал в 100 метрах от газовой компрессорной станции «Воскресенск» в Коломенском районе. В результате происшествия никто не пострадал.

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Варвара Кошечкина
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