РБК: в российских регионах раскрыли число заболевших корью

Власти и управления Роспотребнадзора российских регионов раскрыли число зафиксированных случаев заболевания корью. Соответствующие данные в среду, 3 мая, приводит РБК.

Так, на запрос издания ответили в 68 из 89 регионов, кроме того, в ряде случаев информация о числе инфицирований была опубликована в открытых источниках. В Роспотребнадзоре по Дагестану сообщили о выявлении 188 заболевших, в то же время в Самарской области с январе по март было зафиксировано 118 случаев заражения.

В Курской области, по данным регионального Минздрава, вспышка заболевания корью произошла в январе — тогда в одной из местных религиозных общин, члены которых отказываются от прививок, заболели более 100 человек. С тех пор в регионе зафиксировали только три случая заражения.

В Подмосковье число заболевших с начала года составило 88 человек, в Ленинградской области — 75 человек, в Татарстане — 45 человек, в Кемеровской области — 35 человек. Кроме того, с января по март 31 случай инфицирования выявили в Санкт-Петербурге, 33 — в Алтайском крае, 31 — в Краснодарском крае, 24 — в Башкирии.

В Республике Алтай зафиксировали 11 случаев заболевания, в Чечне, Бурятии, Иркутской, Оренбургской, Воронежской, Пензенской, Астраханской и Омской областях, а также в Ставропольском и Красноярском краях — от четырех до девяти случаев. Еще в 11 регионах за тот же период зарегистрировали от одного до трех заболевших.

В то же время 34 региона отчитались, что заражения корью у них не фиксировались. Среди них оказались Крым, Севастополь, Хакасия, Коми, Марий Эл, Тува, Мордовия, Калмыкия, Удмуртия, Еврейский автономный округ, Чукотка, Карачаево-Черкесия, Хабаровский, Забайкальский, Камчатский и Пермский края, а также Амурская, Сахалинская, Псковская, Костромская, Вологодская, Мурманская, Новгородская, Магаданская, Курганская, Брянская, Белгородская, Липецкая, Владимирская, Тамбовская, Рязанская, Калининградская и Орловская области.

Ранее департамент здравоохранения Москвы сообщил, что в столице зафиксирован рост спорадической заболеваемости корью и единичные очаги среди непривитых.