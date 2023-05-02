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11:41, 2 мая 2023Россия

Власти рассказали о ситуации с корью в Москве

Столичный Депздрав сообщил о выявлении единичных очагов кори в Москве среди непривитых

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Москве зафиксировали рост спорадической заболеваемости корью и единичные очаги среди непривитых. Об этом рассказал столичный департамент здравоохранения на своем сайте.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация не является критической и находится на совместном контроле департамента и Роспотребнадзора по Москве. Большую часть заболевших составляют непривитые от кори граждане.

В Депздраве отметили, что для регистрации очагов инфекции в Москве отработан специальный алгоритм действий, который с помощью цифровых инструментов позволяет быстро очертить круг лиц, контактировавших, например, с заболевшим школьником. Кроме того, реестр вакцинации всех проживающих в столице детей содержит информацию о том, кто из общавшихся с заболевшим не привит, что дает возможность ограничить для них посещение учебного заведения.

Ранее РБК стало известно, что в частных московских клиниках возникла нехватка моновакцин от кори. Издание выяснило, что сейчас поставки препаратов от инфекции преимущественно осуществляются в государственные медучреждения. Об отсутствии моновакцины рассказали представители «Медси», «ABC-медицины», «Евромедклиники», «Юниклиники», «Медлайн-сервиса» и «Центравиамеда».

В апреле сразу несколько столичных вузов перевели на дистанционное обучение из-за выявления случаев кори. Инфекцию обнаружили в Российском государственном университета нефти и газа имени Губкина, Московском политехническом университете, а также в Московском авиационном институте (МАИ).

Как рассказал в беседе с «Лентой.ру» иммунолог Николай Крючков, корь — крайне заразное заболевание. Ее первым симптомом является высокая температура, а через некоторое время на теле появляется сыпь.

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Константин Лысяков
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