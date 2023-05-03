Россиянкам назвали пять бесполезных вещей в летнем гардеробе

Российский дизайнер Ильясова назвала майки-алкоголички бесполезными в летнем гардеробе

Дизайнер, основательница бренда одежды 2MIMOR Эльмира Ильясова назвала пять бесполезных вещей в летнем гардеробе. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman's Day.

В первую очередь специалистка призвала россиянок избавиться от маек-алкоголичек. По ее словам, данные изделия смотрятся на женщине неаккуратно и удешевляют образ. Вместо них Ильясова посоветовала присмотреться к различным моделям корсетов, например полупрозрачным, яркой цветовой гаммы или со стразами.

Кроме того, в перечне неактуальных вещей оказались платья на один сезон и туфли на шпильке. В последнем случае чаще всего подобная обувь покупается для того, чтобы один раз надеть ее на мероприятие. Чтобы вещь прослужила долго и можно было носить почти каждый день, Ильясова порекомендовала покупать туфли на небольшом каблуке или плоской подошве.

Также собеседница издания обратила внимание на одежду с пестрым принтом и трендовые вещи. Ильясова объяснила, что мода никогда не стоит на месте и самый актуальный предмет гардероба может быстро устареть. В связи с этим она предложила всегда выбирать классические варианты из качественных тканей.

В апреле Эльмира Ильясова раскрыла опасность длительного ношения корсетов. По ее мнению, вред женскому здоровью может нанести любая утягивающая одежда. Однако что касается корсетов, то модели из некачественных материалов пережимают кожу, вызывают сыпь, раздражение, а также аллергические реакции. При этом эксперт отметила, что их долгая носка сдавливает внутренние органы.