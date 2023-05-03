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12:22, 3 мая 2023Из жизни

Львица растерзала забравшегося в ее клетку ребенка

Channels TV: в Палестине на шестилетнего ребенка набросилась львица

Фото: Joel Herzog / Unsplash

В палестинском городе Хан-Юнис, сектор Газа, львица растерзала ребенка, который забрался в ее клетку. Об этом сообщает Channels TV.

Два льва жили в зверинце при доме отдыха. Шестилетний мальчик пролез через небольшое отверстие в защитном заборе и оказался в клетке с хищниками. На него тут же набросилась львица и схватила зубами за голову.

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Сотрудники службы безопасности сумели оттащить истекавшего кровью ребенка от хищника. Несмотря на оказанную врачами помощь, мальчик умер.

Полиция проводит расследование по факту произошедшего. Дом отдыха временно закрыт.

Ранее сообщалось, что в клетку со львом в нью-йоркском зоопарке забралась женщина. Она сплясала перед хищником и позднее объяснила, что сделала это по духовным соображениям.

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Алиса Дмитриева
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