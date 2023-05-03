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16:14, 3 мая 2023Ценности

Решетова обругала ногти звезд на Met Gala фразой «морально к такому не готова»

Российская модель Анастасия Решетова назвала маникюр звезд на балу Met Gala странным
Анастасия Решетова

Анастасия Решетова. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова обругала ногти звезд на благотворительном балу Met Gala фразой «морально к такому не готова». Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

В публикации манекенщица назвала тренд на очень длинные ногти странным и сочла его неприемлемым для себя. При этом она привела в пример несколько фотографий знаменитостей с прошедшего благотворительного бала.

«Я обратила внимание на работу nail-артистов. Наверное, годы работы с сетью салонов дали о себе знать. И один из странных трендов, набирающих популярность, — ногти-когти. Главная особенность — толщина покрытия и суперострый опил свободного края. Я пока морально не готова к таким трендам, если честно», — призналась Решетова.

В апреле она описала популярную женскую процедуру в Таиланде словами «стало страшно». Манекенщица поделилась с подписчиками тремя видео, на которых девушкам проводят сеанс нитевого лифтинга (подтяжка лица с помощью рассасывающихся нитей). По словам знаменитости, данные ролики принадлежат одной клинике в Таиланде.

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Карина Черных
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