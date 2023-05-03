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15:26, 3 мая 2023Моя страна

Российский нацпарк частично закрыли для туристов из-за медведей

Нацпарк «Красноярские Столбы» частично закрыли для туристов из-за медведей

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Нацпарк «Красноярские Столбы» частично закрыли для туристов из-за участившегося появления там медведей. Об этом в среду, 3 мая, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе заповедника.

Как рассказали в нацпарке, в последнее время в зоне особой охраны начали все чаще замечать медвежьи следы.

«Для предотвращения угрозы жизни и здоровью посетителей "Красноярских Столбов", отдел охраны национального парка прекращает выдачу разрешений туристам на посещение данной зоны с 3 мая 2023 года», — пояснили там.

При этом ограничение введено на неограниченный срок, уточнили в заповеднике.

Ранее в мае сообщалось, что жители Камчатки заметили медведя и лису, гуляющих вдвоем недалеко от реки Авача. Животные попали на видео, их снял местный житель.

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Варвара Кошечкина
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