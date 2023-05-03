Оргазм посетительницы концерта Чайковского помешал другим слушателям

Оркестр в США продолжил играть симфонию Чайковского, несмотря на оргазм слушательницы

Посетительница концерта классической музыки в Концертном зале Уолта Диснея в городе Лос-Анджелес, США, помешала другим слушателям своими криками. Об этом сообщает Los Angeles Times.

О происшествии стало известно благодаря Молли Грант — одной из слушательниц концерта, где исполнялась Пятая симфония Чайковского. Она рассказала журналистам, что девушка, присуствовавшая в зрительном зале, неожиданно испустила громкий стон. По мнению Грант, причиной этого был оргазм, который та испытала. Оркестр продолжил играть, не обращая внимания на шум.

Все посмотрели в ту сторону. Я увидела девушку и предположила, что оргазм был у нее, потому что она тяжело дышала. Ее партнер улыбался и смотрел на нее — вероятно, не хотел, чтобы она не смущалась. Это было прекрасно Молли Грант

Странный звук слышали и другие посетители концерта, однако с версией об оргазме согласились не все. Некоторые из них предположили, что девушка задремала и вскрикнула, когда проснулась в разгар концерта. Другие выразили опасения, что крик объяснялся проблемами со здоровьем, которые могли у нее быть, или какой-либо чрезвычайной ситуацией.

Ранее сообщалось, что поход в кино с детьми неожиданно вызвал оргазм у жительницы Великобритании. Это произошло, когда женщина, находившаяся на 16 неделе беременности, пошла на мультфильм «История игрушек 4» с мужем и двумя детьми.

