Беременная женщина испытала оргазм при просмотре детского мультфильма

Поход в кино с детьми неожиданно вызвал оргазм у жительницы Великобритании. Она описала случай на сайте Kidspot.

Это произошло, когда женщина, находившаяся на 16 неделе беременности, пошла на мультфильм «История игрушек 4» с мужем и двумя детьми. К ее неудовольствию во время прогулки по торговому центру она поняла, что ее гениталии стали необычно чувствительными. «Во время каждого шага я могла ощущать все складочки на своих джинсах, — вспоминает она. — Они терлись туда-сюда друг о друга в ритм моих шагов».

Женщина безуспешно пыталась совладать с собой. «Ничто не помогало избавиться от ощущений, которые мне совершенно не хотелось испытывать субботним утром перед десятками счастливых посетителей торгового центра», — пишет она. Ей удалось добраться до кинозала, женщина испытала оргазм в середине сеанса.

Вечером она рассказала о произошедшем подруге. «О, со мной такое происходит все время, когда я беременна», — ответила та.

23 июля сообщалось, что пожилая жительница Шотландии по имени Мария с синдромом постоянного сексуального возбуждения рассказала о том, что страдает, когда машина, на которой она едет, пересекает колдобины.

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