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17:27, 3 мая 2023Мир

В России призвали к реакции на провокации НАТО

Глава делегации РФ Гаврилов: России необходимо адекватно реагировать на действия НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Olivier Matthys / AP

Действия НАТО ведут к росту напряженности, и российской стороне необходимо адекватно на них реагировать. К реакции на провокации альянса призвал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов во время выступления на пленарном заседании форума ОБСЕ, передает РИА Новости.

Он связал начало российской спецоперации на Украине с «формированием трансатлантическими союзниками Киева неприемлемых угроз национальной безопасности России».

«Для нас очевидно, что действия НАТО, будь то агрессивное многолетнее освоение военной инфраструктуры вблизи российских границ или усиление активности в Черном море, ведут к росту напряженности и требуют от нас адекватного реагирования», — заявил дипломат.

По его мнению, в альянсе «не желают останавливаться», и им следует «призадуматься над тем, действительно ли они хотят повторять или даже расширять подзабытые ими уроки военной географии».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о стремлении страны избежать эскалации в отношениях России и НАТО. Он отметил, что в вопросе военной помощи Киеву Берлин не делает каких-либо односторонних шагов, чтобы не допустить этого.

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Семен Александров
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