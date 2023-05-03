В России призвали к реакции на провокации НАТО

Глава делегации РФ Гаврилов: России необходимо адекватно реагировать на действия НАТО

Действия НАТО ведут к росту напряженности, и российской стороне необходимо адекватно на них реагировать. К реакции на провокации альянса призвал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов во время выступления на пленарном заседании форума ОБСЕ, передает РИА Новости.

Он связал начало российской спецоперации на Украине с «формированием трансатлантическими союзниками Киева неприемлемых угроз национальной безопасности России».

«Для нас очевидно, что действия НАТО, будь то агрессивное многолетнее освоение военной инфраструктуры вблизи российских границ или усиление активности в Черном море, ведут к росту напряженности и требуют от нас адекватного реагирования», — заявил дипломат.

По его мнению, в альянсе «не желают останавливаться», и им следует «призадуматься над тем, действительно ли они хотят повторять или даже расширять подзабытые ими уроки военной географии».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о стремлении страны избежать эскалации в отношениях России и НАТО. Он отметил, что в вопросе военной помощи Киеву Берлин не делает каких-либо односторонних шагов, чтобы не допустить этого.