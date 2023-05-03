В ООН рассказали о прокси-войне НАТО против Москвы

Постпред при ООН Небензя: НАТО ведет опосредованную войну против России с помощью Украины

Конфликт между НАТО и Россией дошел до полноценной опосредствованной войны против Москвы, которую альянс ведет с помощью Украины, поддерживая ее деньгами, оружием и техникой, а также предоставляя информационную поддержку. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза, сообщает ТАСС.

«Мы сегодня живем в мире, где правда ничего не значит и где через подконтрольные коллективному Западу СМИ насаждаются человеконенавистнические и насквозь лживые установки, белое выдается за черное и наоборот. Разумеется, я прежде всего имею в виду ситуацию на Украине, роль которой стараниями США и их союзников свелась к функции разменной пешки в геополитическом противоборстве с Россией», — рассказал дипломат.

Небензя напомнил, что с 2014 года западные страны сформировали на Украине «русофобскую неонацистскую диктатуру, которая провозгласила войну всему русскому» и тому, что объективно связывало Россию и Украину. «Дело дошло до опосредованной войны НАТО против России, которая грозит самыми пагубными последствиями всему человечеству. О каком доверии может идти речь в подобных обстоятельствах?» — заключил постпред.

3 мая стало известно о попытке Украины атаковать Кремль дронами. Налет был совершен ночью и пресечен системами радиоэлектронной борьбы. В Кремле расценили эти действия как «спланированную террористическую акцию» и покушение на президента России Владимира Путина.