Названа возможная причина засухи в Европе

Возможной причиной засухи в Европе в будущем назвали непродуманную экоповестку

Возможной причиной нехватки водных ресурсов и, как следствие, конфликтов на этой почве в Европе назвали «непродуманную и всепоглощающую» экоповестку в некоторых странах. Об этом сообщил эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов, передают «Известия».

По словам политолога, в результате развития некоторых слабоизученных направлений для борьбы с изменением климата (например, ветрогенерации) или ради достижения невмешательства человека в природные процессы иногда могут наступать негативные последствия. В качестве иллюстрации подобной непродуманной экологической повестки Денисов привел выветривание черноземных земель, отметив, что проблема засухи является с ней схожей.

«С одной стороны, есть нужды сельского хозяйства, с другой — есть в некоторых странах сумасшедшие экологи, которые готовы, чтобы была выжженная пустыня, но главное, чтобы человек никак не вмешивался в природные процессы. В результате этого кризиса, по-видимому, Европа и оказалась в такой ситуации», — считает эксперт.

Политолог убежден, что результатом любого кризиса рано или поздно становится конфликт между государствами. В таком случае одна страна захочет договориться о том, чтобы другая поделилась с ней недостающими водными ресурсами, а при отказе начнет угрожать различными негативными последствиями для нее. «Это одна из новых плоскостей геополитического глобального противостояния, о которой сначала предупреждали футурологи-фантасты, а сейчас активно заговорил и научный мир о том, что вода станет одним из ключевых ресурсов будущего, за который будут вестись войны, и, как следствие, из-за которого будут распадаться государства, страдать народ», — подытожил Денисов.

В мае журналисты издания Politico предрекли Европе засуху и войны за доступ к водным ресурсам. Согласно мнению авторов материала, «управление водой и решение о том, кто получит к ней доступ, превращается в политическую проблему».