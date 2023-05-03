Захарова оценила решение КНР создать делегацию по решению кризиса на Украине

Захарова о решении КНР создать делегацию по решению кризиса на Украине: Китай непредвзят

Китайская сторона занимает непредвзятую позицию относительно кризиса на Украине и разбирается в происходящем. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила решение КНР по урегулированию украинского кризиса, передает РИА Новости.

Дипломат также прокомментировала информацию о том, что делегацию возглавит экс-посол КНР в России Ли Хуэй. «Нам хорошо известен специальный представитель правительства КНР по делам Евразии, один из ведущих русистов МИД КНР... Он много сделал для развития отношений между нашими странами, способствовал реализации крупных межгосударственных проектов», — отметила она.

При этом Захарова указала, что все стороны, решившие предложить свои добрые посреднические услуги, должны понимать, какую роль в конфликте глобально играет Украина. «Сейчас Россия противостоит натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату, в котором Украина выполняет функции инструмента и плацдарма вооруженной борьбы, а Запад играет роль штаба, тыла, поставщика разведданных, вооружений и целеуказаний», — пояснила она.

Ранее по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Зеленским и Си Цзиньпином. Украинский лидер анонсировал назначение нового посла Киева в Пекин, а глава КНР заявил о скором прибытии своего представителя с визитом на Украину и в другие страны для проведения углубленных консультаций для мирного урегулирования.