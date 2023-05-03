Пассажирка самолета задрала ноги во время полета и вызвала споры в сети

Пользователи Reddit раскритиковали пассажирку, задравшую ноги во время полета на самолете

Задравшая ноги во время полета на самолете пассажирка вызвала споры в сети и прослыла «вонючкой». Фотографию из салона лайнера опубликовал пользователь форума Reddit.

На снимке изображена пассажирка в носках, закинувшая обе ноги на спинку стоящего впереди кресла. «Вентиляционное отверстие распространяло запах ее ног по всему самолету», — написал автор публикации под ником seefooddiet2200.

В комментариях пользователи разделились во мнениях, хотя большинство из них раскритиковало девушку за грубость и неуважение к попутчикам. «Я был бы тем, кто сказал, что ее ноги воняют», «Ну она хоть в носках», «Многие не знают, как вести себя на публике», «Попросили бы бортпроводников заставить ее обуться», — писали юзеры.

Другие комментаторы встали на защиту пассажирки без обуви, заявив, что в носках нет ничего страшного. «Ты боишься носков или что-то в этом роде? Не могу поверить, что общество дошло до того, что носить носки неправомерно», — заявил один из пользователей.

Ранее пассажирка другого самолета сняла на видео, как ее попутчица босой ногой закрывает шторку иллюминатора. Роликом девушка поделилась в TikTok. Автор ролика, которая снимала происходящее на камеру телефона, взвизгнула от неожиданности, однако сидящую рядом с ней пассажирку случай развеселил.