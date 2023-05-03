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09:07, 3 мая 2023Россия

Россиянин перепутал трансформатор с туалетом и лишился пальцев

Житель Хабаровска перепутал трансформаторную будку с туалетом и лишился пальцев на руках

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

Житель Хабаровска лишился четырех пальцев и получил ожог третьей степени, перепутав установленную в парке трансформаторную будку с туалетной кабиной. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Предположительно, 23-летний горожанин зашел в будку, которую забыли закрыть работники электросетей. В темное время суток он не смог отличить ее от стоящего неподалеку туалета.

Пострадавшего нашли только утром. Охранник услышал шум и, побежав в его сторону, увидел лежащего на земле россиянина. Мужчину доставили в реанимацию в шоковом состоянии.

Ранее 21-летнюю жительницу Красноярского края убило током в ванне. Девушка принимала ванну с мобильным телефоном. Когда аппарат стал разряжаться, она решила подключить его к электросети и дотронулась до вставленного в розетку конца провода зарядного устройства.

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Алан Босиков
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