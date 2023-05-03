Пираты взяли в плен двух грузин и россиянина в водах Габона

В Грузии сообщили, что два гражданина страны попали в плен к пиратам в водах Габона

Агентство морского транспорта Грузии сообщило, что в территориальных водах Габона пираты взяли в плен трех моряков, двое из которых оказались грузинами, передает РИА Новости.

«Согласно информации, полученной из консульства Грузии в ЮАР (Южно-Африканской Республике — прим. «Ленты.ру»), ночью 2 мая с корабля, стоящего на якоре в территориальных водах Габона, были похищены трое моряков, в том числе двое граждан Грузии. Оставшимся на борту морякам ничего не угрожает», — сообщили в агентстве.

Позже стало известно, что капитаном судна и третим попавшим в плен моряком оказался россиянин. К поиску моряков подключились консул Грузии в ЮАР, грузинский МИД и американская судовладельческая компания.

В апреле прогулочное судно с тремя россиянами и одним гражданином Египта перестало выходить на связь в Красном море, но спустя некоторое время владелец судна получил информацию о том, что экипаж находится в плену у пиратов.

