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00:43, 3 мая 2023Россия

В России раскрыли план США на Украине

Патрушев заявил, что сохранение Украины в качестве государства не входит в планы США
Николай Патрушев

Николай Патрушев. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что сохранение Украины в качестве государства не входит в планы США. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, Украина требуется Соединенным Штатам «только в качестве объекта нещадной эксплуатации имеющихся природных ресурсов без традиционного населения».

«Следуя такой неонацистской линии, Вашингтон уже превратил ее [Украину] в территорию, которую миллионы людей массово покидают, стремясь найти за границей защиту от социально-экономических проблем и профашистских притеснений», — подчеркнул он.

Патрушев добавил, что Вашингтон «с легкостью идет на продолжение войны» с Россией до последнего украинца.

Ранее Патрушев заявил, что западные государства пытаются подорвать внутреннее единство России с помощью лженаучных теорий. По его мнению, Запад хочет деморализовать граждан РФ и внушить им чувство неполноценности.

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Марина Совина
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