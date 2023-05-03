В России раскрыли план США на Украине

Патрушев заявил, что сохранение Украины в качестве государства не входит в планы США

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что сохранение Украины в качестве государства не входит в планы США. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, Украина требуется Соединенным Штатам «только в качестве объекта нещадной эксплуатации имеющихся природных ресурсов без традиционного населения».

«Следуя такой неонацистской линии, Вашингтон уже превратил ее [Украину] в территорию, которую миллионы людей массово покидают, стремясь найти за границей защиту от социально-экономических проблем и профашистских притеснений», — подчеркнул он.

Патрушев добавил, что Вашингтон «с легкостью идет на продолжение войны» с Россией до последнего украинца.

Ранее Патрушев заявил, что западные государства пытаются подорвать внутреннее единство России с помощью лженаучных теорий. По его мнению, Запад хочет деморализовать граждан РФ и внушить им чувство неполноценности.