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15:10, 3 мая 2023Силовые структуры

Бывшего главу российского поселка осудили на пять лет за превышение полномочий

Экс-главу поселка под Красноярском осудили на пять лет за передачу двух участков знакомому

Фото: Марина Круглякова / Коммерсантъ

Бывшего главу поселка Березовка Красноярского края Сергея Суслова осудили на пять лет за превышение должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Также мужчине запретили занимать должности на госслужбе в течение трех лет. Сейчас в производстве суда находятся два дела в отношении российского экс-чиновника.

По данным следствия, он незаконно передал два земельных участка своему знакомому по заниженной цене. Ущерб от действий Суслова составил 2,6 миллиона рублей.

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Елизавета Новикова
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