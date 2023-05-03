Бывшего главу российского поселка осудили на пять лет за превышение полномочий

Экс-главу поселка под Красноярском осудили на пять лет за передачу двух участков знакомому

Бывшего главу поселка Березовка Красноярского края Сергея Суслова осудили на пять лет за превышение должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Также мужчине запретили занимать должности на госслужбе в течение трех лет. Сейчас в производстве суда находятся два дела в отношении российского экс-чиновника.

По данным следствия, он незаконно передал два земельных участка своему знакомому по заниженной цене. Ущерб от действий Суслова составил 2,6 миллиона рублей.