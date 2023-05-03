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19:12, 3 мая 2023Экономика

Назван новый президент Всемирного банка

Новым президентом Всемирного банка избрали экс-главу Mastercard Аджая Бангу
Аджай Банга

Аджай Банга. Фото: Carlo Allegri / Reuters

Пост президента Всемирного банка после ухода в отставку Дэвида Малпасса займет бывший глава компании Mastercard Аджай Банга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Руководство организации в среду, 3 мая, избрало Аджая Бангу на пятилетний срок. Экс-глава компании Mastercard в качестве 14-го президента будет возглавлять все организации группы Всемирного банка, включая головную — Международный банк реконструкции и развития. Новый президент организации начнет работу 2 июня 2023 года.

Нынешний президент Всемирного банка Малпасс сообщил о решении покинуть пост 15 февраля. Он руководил организацией более четырех лет. О дальнейших карьерных планах Малпасса неизвестно.

Кандидатуру экс-главы Mastercard в конце февраля предложил президент США Джо Байден. По его словам, Аджай Банга обладает уникальными возможностями, чтобы возглавить Всемирный банк в такой «критический момент истории». Байден также подчеркнул, что предприниматель обладает опытом мобилизации государственно-частных ресурсов для решения насущных проблем, включая изменение климата.

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Мария Грушко
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