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18:24, 23 февраля 2023Экономика

Байден предложил кандидатуру на пост главы Всемирного банка

Байден предложил назначить президентом Всемирного банка экс-главу Mastercard Бангу

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент США Джо Байден предложил назначить экс-главу Mastercard Аджая Бангу новым президентом Всемирного банка. Об этом говорится на сайте Белого дома.

«Аджай обладает уникальными возможностями, чтобы возглавить Всемирный банк в этот критический момент истории. Он потратил более трех десятилетий на создание и управление успешными глобальными компаниями, которые создают рабочие места и приносят инвестиции в развивающиеся экономики, а также направляя организации в периоды фундаментальных изменений», — высказался о предложенной кандидатуре американский лидер.

Байден добавил, что экс-глава Mastercard обладает опытом мобилизации государственно-частных ресурсов для решения насущных проблем, включая изменение климата.

Ранее сообщалось, что нынешний президент Всемирного банка Президент Дэвид Малпасс решил покинуть пост к 30 июня.

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Полина Матюхина
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