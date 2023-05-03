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02:24, 3 мая 2023Культура

Павел Прилучный стал отцом в третий раз

У актера Павла Прилучного и его жены Зепур Брутян 28 апреля родился ребенок
Павел Прилучный и Зепур Брутян

Павел Прилучный и Зепур Брутян. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер Павел Прилучный стал отцом в третий раз, его супруга Зепур Брутян 28 апреля родила ребенка. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Брутян во вторник, 2 мая, опубликовала видео из роддома. На кадрах можно увидеть Прилучного, который присутствовал на родах, и его детей от бывшей жены, актрисы Агаты Муцениеце. «28.04.2023», — коротко подписала публикацию молодая мать, добавив к подписи к видео синее сердце. Ребенка обернули в голубой конверт. Подписчики предположили, что у пары родился мальчик.

Павел Прилучный уже воспитывает двоих детей, 10-летнего Тимофея и 7-летнюю Мию, от бывшей супруги российской актрисы Агаты Муцениеце. Для Брутян будущий ребенок станет первым. Пара сыграла свадьбу в августе 2022 года.

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Марина Совина
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