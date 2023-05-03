В Екатеринбурге проведут прогулочную экскурсию в память о русском поэте

В Екатеринбурге 13 мая проведут экскурсию по району, где жил поэт Борис Рыжий

В Екатеринбурге 13 мая проведут экскурсию по району, где жил и творил российский поэт Борис Рыжий. Как уточняет портал «Культура Екатеринбурга», в роли организатора прогулочной экскурсии выступит музей «Литературная жизнь Урала XX века».

Отмечается, что прогулка по местам, ставшим знаковым для поэта, стартует от здания журнала «Урал» в 17:00.

Посетителям экскурсии обещают знакомство с уголками города, сохранившими память о русском поэте. В частности, маршрут включает Горный университет, журнал «Урал», парк «Зеленая роща» и квартиру родителей Бориса Рыжего.

Портал указывает, что желающим принять участие в прогулочной экскурсии необходимо предварительно зарегистрироваться.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 12 августа в честь 300-летия города пройдет фестиваль с концертами на воде «ВИЗ.00».