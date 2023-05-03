Пассажиры падающего самолета засняли происходящее на борту на видео

Пассажиры упавшего в Панаме самолета Cessna 172 чудом выжили и избежали травм

Пассажиры упавшего в Панаме легкомоторного самолета Cessna 172 чудом выжили и засняли происходившее на борту на видео. Кадры публикует Daily Mail.

На кадрах запечатлены момент падения и попытка пилота удержать штурвал перед аварийной посадкой. При этом на фоне слышны крики напуганных пассажиров. Кроме того, происшествие было зафиксировано камерами видеонаблюдения. На записях видно, что самолет начал резко снижаться над деревьями, после чего упал на дорогу рядом со школой и разломился пополам.

По информации издания, крушение произошло в понедельник, 1 мая, над городом Эльдорадо в Панаме. На борту воздушного судна находились пилот Архимедес Варгас (Arquimedes Vargas) и трое медицинских работников. Все четверо были доставлены в больницу, однако чувствовали себя хорошо и избежали серьезных травм. Один из пассажиров пожаловался на боль в коленях.