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11:08, 3 мая 2023Силовые структуры

Двоих мужчин задержали за избиение баскетболиста ЦСКА в Москве

Полиция задержала двоих мужчин за нападение на баскетболиста ЦСКА Шведа в центре Москвы

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Полиция задержала двоих мужчин из-за нападения на ведущего игрока баскетбольной команды ЦСКА Алексея Шведа. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Также сотрудники МВД сейчас проверяют их товарища на причастность к преступлению. По данным полиции, в ночь на 2 мая баскетболист был жестоко избит на Большой Никитской улице. После этого спортсмена доставили в хирургическое отделение одной из московских клиник и диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Сейчас он находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Ранее стала известна причина нападения на Шведа. Защитник баскетбольного ЦСКА сделал замечание шумной компании в ресторане в Москве. Группа неизвестных в нетрезвом состоянии зашла в заведение и начала конфликтовать с персоналом. 34-летний спортсмен сделал им замечание, на что дебоширы нецензурно ответили и высмеяли прическу Шведа. Через некоторое время компания баскетболиста оплатила счет и вышла из ресторана, где их встретили обидчики.

Полиция провела проверку, после чего было возбуждено дело по части 3 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжких телесных повреждений, совершенное группой лиц»).

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Елизавета Новикова
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