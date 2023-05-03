Пассажирский самолет из Стамбула приготовился к аварийной посадке в Сочи

Самолет с 44 пассажирами приготовился к аварийной посадке в Сочи из-за технических проблем

Пассажирский самолет, вылетевший из Стамбула, приготовился к аварийной посадке в аэропорту Сочи из-за технических проблем. Об этом в среду, 3 мая, пишет «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

Лайнер направлялся в столичный аэропорт Домодедово, однако из-за технических проблем не смог продолжить полет. «Командир запросил экстренную посадку в Сочи», — говорится в сообщении.

В экстренных службах утончили, на борту воздушного судна находятся 44 пассажира. В настоящее время самолет вырабатывает топливо. Посадка запланирована в ближайшие минуты.

Позже РИА Новости сообщили, что борт благополучно приземлился в московском аэропорту. Пострадавших среди пассажиров и членов летного состава нет.

Ранее в апреле воздушное судно перевозчика Aer Lingus, направляющееся в Чикаго, вернулось в столицу Ирландии спустя пару минут после вылета из-за попавших в двигатель птиц. Пилот заявил, что полету самолета помешали голуби. Находившиеся в салоне пассажиры в момент случившегося ощутили сильную вибрацию.