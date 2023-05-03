Стало известно об уничтожении российским Су-35 самолета ВСУ

МО РФ: российский истребитель Су-35 уничтожил самолет ВСУ в зоне СВО

Российский экипаж истребителя Су-35 уничтожил самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Видео выполнения боевой задачи опубликовало Министерство обороны (МО) России в своем Telegram-канале.

«В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации», — говорится в сообщении МО РФ.

Стало известно, что во время одного из вылетов российские пилоты своевременно обнаружили воздушную цель и произвели ее успешное ракетное поражение.

2 мая Министерство обороны России сообщило об уничтожении трех самолетов Воздушных сил Украины: двух МиГ-29 и одного Су-25. Цели были поражены в Донецкой народной республике и в Херсонской области системой противовоздушной обороны.

