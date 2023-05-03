Таможня Киргизии изменит эмблему из-за сходства с символикой НАТО

Кабмин Киргизии: таможенная служба страны изменит эмблему из-за сходства с символикой НАТО

Таможенная служба Киргизии изменит эмблему из-за ее сходства с символикой НАТО. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров республики.

«Кабмин утвердил новую символику Государственной таможенной службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики. Данное решение было принято по причине сходства нынешней с флагом Организации Североатлантического договора», — говорится в публикации властей.

Помимо этого, отмечается, что 9 Мая запланирован ряд мероприятий, в том числе акция «Бессмертный полк».

Между тем, в Латвии в срочном порядке приняли законопроект о запрете проведения любых мероприятий в День Победы, кроме тех, которые связаны с Днем Европы. В Молдавии будут штрафовать граждан, каким-либо образом демонстрирующих георгиевскую ленту 9 Мая. Министерство внутренних дел страны готовит регламенты и скоро точно объявит, как будут наказывать за георгиевскую ленту.