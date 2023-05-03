Российские военные применили термобарический снаряд для уничтожения бойцов ВСУ

Аналитик Рожин: ВС России применили термобарический снаряд для уничтожения бойцов ВСУ

Российские военные применили термобарический снаряд для уничтожения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный эксперт Борис Рожин.

По информации аналитика, ВС России удалось взять под свой контроль опорный пункт украинских солдат. В результате удара он сгорел дотла.

Ранее в сети появились кадры после поражения российскими военными транспортного узла в Павлограде Днепропетровской области Украины. На записи видны яркие вспышки света и большой столб дыма, поднимающийся вверх.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).