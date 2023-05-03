Умер актер из «Богатые тоже плачут» и «Дикой Розы»
На 81 году жизни умер актер из «Богатые тоже плачут» и «Дикой Розы» Гастон Тусет
В Мехико 1 мая на 81 году жизни скончался мексиканский актер и режиссер аргентинского происхождения Гастон Тусет. Об этом сообщает ePrimeFeed.
Российскому зрителю Тусет известен по роли Роке из «Дикой Розы» и доктора Суареса из «Богатые тоже плачут». Также актер снялся в фильмах «Моя вторая мама», «Искорка», «Вивиана» и других проектах.
Накануне в Москве умер российский киноактер Михаил Бескоровайный.
26 апреля в Волгограде умер советский, грузинский и российский актер, режиссер и доцент Волгоградского института искусств и культуры (ВГИИК) Евгений Басилашвили.