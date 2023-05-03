Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:12, 3 мая 2023Россия

Момент смертельного падения российской пенсионерки из окна попал на видео

Момент смертельного падения пожилой жительницы Красноярска из окна попал на видео

В Красноярске пожилая женщина выпала из окна и разбилась. Момент смертельного падения попал на камеры наружного наблюдения. Видео публикует Telegram-канал «ЧП Красноярск».

Ngs24.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что погибшая россиянка была 1953 года рождения.

Признаков криминала нет. Все произошло по адресу улица Вильского дом 28.

Ранее в апреле похожий случай произошел в Тюмени. 10-летняя девочка выпала из окна многоквартирного дома и погибла. Тело ребенка обнаружили на придомовой территории многоэтажки по улице Алматинской.

Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
ЕС поставит Украине миллион снарядов в течение года
Более 300 человек начали эвакуировать из российского села из-за пожара
Цена на нефть в России резко снизилась
В ЦСКА рассказали о состоянии госпитализированного после нападения Шведа
Врачи обнаружили червей в позвоночнике российского животновода
Россиянин описал момент взрыва газа в многоквартирном доме
Вертолет Ми-2 перестал выходить на связь в российском регионе
Москвичам порекомендовали пересесть на общественный транспорт
Российская экспедиция нашла в Арктике первое советское исследовательское судно
Момент смертельного падения российской пенсионерки из окна попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.