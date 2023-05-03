Момент смертельного падения российской пенсионерки из окна попал на видео
Момент смертельного падения пожилой жительницы Красноярска из окна попал на видео
В Красноярске пожилая женщина выпала из окна и разбилась. Момент смертельного падения попал на камеры наружного наблюдения. Видео публикует Telegram-канал «ЧП Красноярск».
Ngs24.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что погибшая россиянка была 1953 года рождения.
Признаков криминала нет. Все произошло по адресу улица Вильского дом 28.
Ранее в апреле похожий случай произошел в Тюмени. 10-летняя девочка выпала из окна многоквартирного дома и погибла. Тело ребенка обнаружили на придомовой территории многоэтажки по улице Алматинской.