Момент смертельного падения российской пенсионерки из окна попал на видео

Момент смертельного падения пожилой жительницы Красноярска из окна попал на видео

В Красноярске пожилая женщина выпала из окна и разбилась. Момент смертельного падения попал на камеры наружного наблюдения. Видео публикует Telegram-канал «ЧП Красноярск».

Ngs24.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что погибшая россиянка была 1953 года рождения.

Признаков криминала нет. Все произошло по адресу улица Вильского дом 28.

Ранее в апреле похожий случай произошел в Тюмени. 10-летняя девочка выпала из окна многоквартирного дома и погибла. Тело ребенка обнаружили на придомовой территории многоэтажки по улице Алматинской.