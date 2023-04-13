Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:01, 13 апреля 2023Россия

В России школьница выпала из окна многоэтажки и погибла

Ura.ru: в Тюмени 10-летняя девочка выпала из окна многоэтажки и погибла

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Тюмени 10-летняя девочка выпала из окна многоквартирного дома и погибла. Об этом сообщил изданию Ura.ru один из жителей города.

По словам горожанина, тело ребенка обнаружили на придомовой территории многоэтажки по улице Алматинской.

В областном департаменте здравоохранения сообщили, что автомобиль скорой помощи прибыл на место через 11 минут после поступления вызова. Несмотря на это спасти девочку не удалось.

Ранее в Москве 14-летняя девочка выпала из окна квартиры на 12-м этаже и погибла. Погибшая школьница собиралась учить стихотворение в своей комнате. Обнаружившие девочку прохожие увидели лежавшую рядом с ней книгу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
ФСБ назвала организаторов убийства Владлена Татарского. Кто помог украинским спецслужбам взорвать военкора?
Московские школьники отправились в Большую Арктическую экспедицию
Порошенко записал для «врагов» видео с кувалдой
В Японии вышла первая за шесть лет книга Харуки Мураками
Филипп Киркоров ответил хейтерам на нападки после смены образа
ФСБ заявила о применении Западом новых видов кибероружия против России
В Кремле рассказали о главном стремлении Путина
Песков объяснил отсутствие Telegram-канала у Путина
Песков порассуждал о формировании образа героев России
В Кремле связали патриотизм с желанием жить в своей стране
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.