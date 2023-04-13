В России школьница выпала из окна многоэтажки и погибла

Ura.ru: в Тюмени 10-летняя девочка выпала из окна многоэтажки и погибла

В Тюмени 10-летняя девочка выпала из окна многоквартирного дома и погибла. Об этом сообщил изданию Ura.ru один из жителей города.

По словам горожанина, тело ребенка обнаружили на придомовой территории многоэтажки по улице Алматинской.

В областном департаменте здравоохранения сообщили, что автомобиль скорой помощи прибыл на место через 11 минут после поступления вызова. Несмотря на это спасти девочку не удалось.

Ранее в Москве 14-летняя девочка выпала из окна квартиры на 12-м этаже и погибла. Погибшая школьница собиралась учить стихотворение в своей комнате. Обнаружившие девочку прохожие увидели лежавшую рядом с ней книгу.

