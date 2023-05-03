Страховка на Tesla в России подорожала в разы

«Ведомости»: стоимость страховки КАСКО на Tesla в России выросла до 800 тысяч рублей

В 2023 году средняя цена КАСКО на автомобили Tesla в России увеличилась в несколько раз, со 100 тысяч рублей до 500-800 тысяч, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на владельцев электрокаров.

В 2023 году страховщики либо стали отказывать в оформлении полисов на Tesla, либо подняли цены КАСКО до заградительного уровня, который делает использование машины нерентабельным, рассказал представитель компании, сдающей автомобили в аренду. Минимальная стоимость страховки даже для бюджетных моделей Tesla 2019 года выпуска и с пробегом выросла до 150 тысяч рублей.

Страховки подорожали из-за наличия в автомобилях Tesla мощного электрического двигателя и ограничения официальных поставок запчастей, объяснил руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев. Также на цены влияют сложности с урегулированием страховых случаев. Из-за отсутствия рекомендуемой розничной цены для российского рынка непросто оценить сумму повреждений и цены на запчасти, добавил старший управляющий продуктом по автострахованию департамента розничного страхования «РЕСО гарантия» Павел Яковлев.

По итогам 2022 года средняя цена полиса страхования ответственности водителя ОСАГО выросла на 27 процентов. Стоимость КАСКО — полиса добровольного страхования автомобиля — стала выше на 70 процентов.

На фоне дефицита запчастей в России практически перестали ремонтировать автомобили по страховке, вместо этого рассчитываясь с водителями деньгами. Однако зачастую выплаченных средств недостаточно для ремонта, так как большинство деталей подорожало на 50-70 процентов, а в каталогах страховщиков рост цен зафиксирован на уровне 20-25 процентов. Из-за этого автовладельцы стали все чаще пренебрегать покупкой полисов.