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15:24, 3 мая 2023Мир

Румыния ввела запрет на импорт сельхозпродуктов с Украины

Румыния ввела временный запрет на импорт сельхозпродуктов с Украины

Фото: Meriç Tuna / Unsplash

Румыния ввела временный запрет на импорт сельхозпродуктов с Украины до 5 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу национального управления ветеринарной санитарии и безопасности пищевых продуктов республики (ANSVSA).

Под запрет попали пшеница, кукуруза, подсолнечник и рапс. Меры не распространяются на соглашения, заключенные до 2 мая. Для других видов продукции неживотного происхождения установлены строгие правила контроля на пунктах въезда и выезда в страну.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия (ЕК) запретит экспорт украинского зерна и масличных культур в Румынию до 5 июня. ЕК приняла решение о запрете импорта зерна, кукурузы, подсолнечника, рапса и подсолнечного масла с Украины. Уточняется, что решение вступит в силу, если будет отменен односторонний запрет на импорт со стороны Польши, Венгрии, Болгарии и Словакии.

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Виктория Кондратьева
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