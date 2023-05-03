Румыния ввела запрет на импорт сельхозпродуктов с Украины

Румыния ввела временный запрет на импорт сельхозпродуктов с Украины

Румыния ввела временный запрет на импорт сельхозпродуктов с Украины до 5 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу национального управления ветеринарной санитарии и безопасности пищевых продуктов республики (ANSVSA).

Под запрет попали пшеница, кукуруза, подсолнечник и рапс. Меры не распространяются на соглашения, заключенные до 2 мая. Для других видов продукции неживотного происхождения установлены строгие правила контроля на пунктах въезда и выезда в страну.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия (ЕК) запретит экспорт украинского зерна и масличных культур в Румынию до 5 июня. ЕК приняла решение о запрете импорта зерна, кукурузы, подсолнечника, рапса и подсолнечного масла с Украины. Уточняется, что решение вступит в силу, если будет отменен односторонний запрет на импорт со стороны Польши, Венгрии, Болгарии и Словакии.