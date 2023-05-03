В России отреагировали на планы Запада запретить транзит товаров через Россию

Депутат Журова допустила проблемы для западного бизнеса при запрете транзита через Россию

Бизнес западных стран столкнется с проблемами, если государства Европейского союза (ЕС) и G7 запретят транзит товаров через территорию России. Так на планы Запада относительно новых мер в разговоре с «Лентой.ру» отреагировала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Санкции можно любые сделать, просто вопрос экономики. Если везут через Россию, это выгодно тем, кто это делает. Это вопрос не нашей экономической выгоды, а тех, кто занимается бизнесом. Очень многие наши транспортные компании, которые занимаются международным транзитом уже были под санкциями. Там было поименно — компании перечислялись, а сейчас в принципе. Если появится новая компания, которая не под санкциями, ее тут же заблокируют», — сказала депутат.

По ее словам, такие ограничения нанесут больше ущерба тем, кто их вводит, чем Москве.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что западные страны обсудят введение новых санкций против России, чтобы пресечь их обход. Союзники Украины планируют запретить транзит многих товаров через Россию и ввести ограничения в отношении судов, которые отключают навигационные системы, чтобы обойти меры.

Для принятия санкций потребуется поддержка всех стран-членов ЕС. Помимо этого, западные страны хотят ввести персональные ограничения в отношении примерно трех десятков человек. Это станет 11-м пакетом антироссийских мер после начала специальной военной операции на территории Украины.

Ранее Европа решила ужесточить контроль за поставками в Россию подсанкционных товаров.