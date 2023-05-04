Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:46, 4 мая 2023Бывший СССР

Командир «Ахмата» оценил ситуацию на кременском направлении в ЛНР

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что бойцы РФ зашли на меловой завод в Белогоровке

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов оценил ситуацию на кременском направлении в Луганской народной республике (ЛНР). По его словам, бойцы подразделения, а также Южной группировки войск отодвинули позиции украинских солдат на полтора километров за пять суток, передает РИА Новости.

Офицер сообщил, что российские военнослужащие зашли на территорию мелового завода в Белогоровке и вытесняют Вооруженные силы Украины (ВСУ) с позиций на предприятии, а также ведут боевые действия в прилегающей лесополосе.

Алаудинов добавил, что «Ахмат» и группировка «Юг» не позволяет украинским военным вести никаких действий. По его словам, противник несет большие потери, на данном этапе бойцы идут в наступление, вытесняя ВСУ с их позиций.

16 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о выходе бойцов спецназа «Ахмат» из окружения. Он заявил, что военнослужащие на протяжении пяти дней противостояли ВСУ, после чего смогли воспользоваться огнем российской артиллерии по украинским войскам и прорвать блокаду.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Опубликованы кадры боя с бронегруппой ВСУ в Запорожской области
Россия предупредила Киев и Запад о печальных последствиях контрнаступления ВСУ
Командир «Ахмата» оценил ситуацию на кременском направлении в ЛНР
В России подготовили раритетную бронетехнику к парадам
Белый дом оценил необходимость переговоров с Россией в связи с атакой на Кремль
В США одобрили сделку с Чехией по модернизации и ремонту военных вертолетов
Организатор известного фестиваля рассказал о дружбе с лидером The Hatters
В ГД возложили ответственность за атаку на Кремль на западных хозяев Зеленского
Посольство США предупредило об угрозе ракетных ударов на Украине
В ДНР указали на «террористические» действия Зеленского
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.