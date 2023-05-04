Командир «Ахмата» оценил ситуацию на кременском направлении в ЛНР

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что бойцы РФ зашли на меловой завод в Белогоровке

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов оценил ситуацию на кременском направлении в Луганской народной республике (ЛНР). По его словам, бойцы подразделения, а также Южной группировки войск отодвинули позиции украинских солдат на полтора километров за пять суток, передает РИА Новости.

Офицер сообщил, что российские военнослужащие зашли на территорию мелового завода в Белогоровке и вытесняют Вооруженные силы Украины (ВСУ) с позиций на предприятии, а также ведут боевые действия в прилегающей лесополосе.

Алаудинов добавил, что «Ахмат» и группировка «Юг» не позволяет украинским военным вести никаких действий. По его словам, противник несет большие потери, на данном этапе бойцы идут в наступление, вытесняя ВСУ с их позиций.

16 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о выходе бойцов спецназа «Ахмат» из окружения. Он заявил, что военнослужащие на протяжении пяти дней противостояли ВСУ, после чего смогли воспользоваться огнем российской артиллерии по украинским войскам и прорвать блокаду.