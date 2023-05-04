МИД Франции назвал атаку на Кремль странным и загадочным инцидентом

Глава МИД Франции Колонна сочла атаку беспилотников на Кремль загадочным инцидентом

Атака беспилотников на Кремль является странным и загадочным инцидентом, заявила глава МИД Франции Катрин Колоннав эфире радиостанции France Inter.

«Я не буду углубляться в гипотезы, их множество. Но в действительности этот эпизод странен. В нормальной ситуации это слабо понимается. Поэтому я не пойду дальше заявлений о том, что это странно или загадочно», — сказала она.

3 мая стало известно о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Кремль дронами. Налет был совершен ночью и пресечен системами радиоэлектронной борьбы. В Кремле расценили эти действия как «спланированную террористическую акцию» и покушение на президента России Владимира Путина.