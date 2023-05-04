Названа идеальная поза для чувственного и страстного секса

Сексолог Купер посоветовала партнерам попробовать позу амазонки для чувственного секса

Желающим оживить интимную жизнь партнерам стоит попробовать заняться сексом в позе амазонки, посоветовала сексолог Несс Купер. О преимуществах этой позиции специалистка рассказала изданию Metro.

Купер объяснила, поза амазонки представляет собой смесь миссионерской позы и позы наездницы. Чтобы принять ее, мужчина должен лечь на спину и поднять ноги к груди, согнув их в коленях под углом 90 градусов. При этом женщине надо встать на колени перед ним и опустить таз, приняв в себя пенис. При этом можно опираться руками о колени партнера.

Купер назвала позу амазонки идеальной для страстного и чувственного секса, так как в ней приходится двигаться медленно, а из-за нестандартного расположения тел пенис сильнее соприкасается с передней стенкой влагалища, что позволит партнерам получить яркие ощущения. Также эта поза обеспечивает зрительный контакт во время проникновения, способствуя эмоциональному сближению любовников.

Кроме того, по словам сексолога, позиция амазонки обеспечивает менее глубокое проникновение и потому станет отличной альтернативой для женщин, испытывающих боль во время секса. Наконец, смена ролей из-за того, что мужчина находится в пассивном положении, а женщина получает полный контроль над процессом, позволит обоим партнерам испытать новые ощущения, подытожила Купер.

Ранее австралийская радиоведущая Яна Хокинг раскрыла причину, по которой женщины лгут мужчинам о своих оргазмах. По словам Хокинг, представления о сексуальности формируются под воздействием фильмов и поп-культуры. Зачастую именно из-за навязанных ими ложных убеждений женщины решают симулировать оргазмы.