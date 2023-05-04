На Украине заявили об эвакуации населения из Авдеевки

В ВСУ заявили, что Киев планирует эвакуировать мирных жителей из Авдеевки

Киев планирует эвакуировать мирных жителей из населенного пункта Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил начальник объединенного центра украинских войск на таврическом направлении Сергей Телятицкий, передает издание «Украинская правда».

«В Авдеевке до сих пор остается мирное население. Там его осталось очень мало и скорее всего в ближайшие сроки будет эвакуировано все гражданское население из Авдеевки», — сказал он.

Телятицкий заявил, что что из населенного пункта Марьинка в ДНР еще в начале года эвакуировали все население, а сейчас продолжается эвакуация из Авдеевки.