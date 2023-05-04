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16:09, 4 мая 2023Бывший СССР

На Украине заявили об эвакуации населения из Авдеевки

В ВСУ заявили, что Киев планирует эвакуировать мирных жителей из Авдеевки

Фото: Donetsk region police / Reuters

Киев планирует эвакуировать мирных жителей из населенного пункта Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил начальник объединенного центра украинских войск на таврическом направлении Сергей Телятицкий, передает издание «Украинская правда».

«В Авдеевке до сих пор остается мирное население. Там его осталось очень мало и скорее всего в ближайшие сроки будет эвакуировано все гражданское население из Авдеевки», — сказал он.

Телятицкий заявил, что что из населенного пункта Марьинка в ДНР еще в начале года эвакуировали все население, а сейчас продолжается эвакуация из Авдеевки.

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Кристина Есикова
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