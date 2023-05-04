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13:48, 4 мая 2023Мир

США отложили поставку истребителей на Тайвань

Глава Минобороны Тайваня Цю Гочжэн: сроки поставок истребителей из США увеличились

Фото: Ann Wang / Reuters

Сроки поставок на Тайвань истребителей F-16V из США увеличились, заявил глава минобороны островного государства Цю Гочжэн. Его цитирует тайваньское агентство CNA.

По словам министра, изначально Вашингтон обязался поставить 66 самолетов американского производителя Lockheed Martin на сумму 8 миллиардов долларов в последнем квартале 2023 года, а сейчас поставки боевой техники откладываются до третьего квартала 2024.

Как отметил Цю Гочжэн, Тайбэй не будет требовать с Вашингтона выплаты за неустойки, так как контракт, заключенный еще в 2019 году, не предполагает штрафов за несвоевременную отправку истребителей. Глава оборонного ведомства добавил, что все самолеты в любом случае окажутся на острове до конца 2026 года.

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Глеб Бажуткин
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