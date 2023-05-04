Мать погибшего певца Аарона Картера задержали из-за драки с мужем

Мать погибшего певца Аарона Картера задержали после драки с мужем из-за пульта

Мать погибшего певца Аарона Картера задержали из-за драки со своим супругом. Об этом сообщает People.

По данным издания, 64-летняя Джейн Шнек была привлечена к ответственности по обвинению в нанесении побоев. Будучи в нетрезвом состоянии, она поссорилась с мужем, также находившимся в состоянии алкогольного опьянения, из-за пульта от телевизора: родительница артиста смотрела музыкальную передачу на высокой громкости, что не понравилось ее супругу, пытавшемуся лечь спать.

Пара вступила в словесный конфликт, после которого мужчина отобрал у Шнек пульт, а она в ответ схватила его за запястье. Пострадавший снял происходящее на видео, а после вызвал правоохранительные органы. Прибывшие в дом пары полицейские просмотрели кадры и задержали мать артиста.

Сообщается, что спустя некоторое время Шнек была отпущена под залог в размере ста долларов. Дата судебного заседания по делу о нанесении побоев не сообщается.

Ранее смерть 34-летнего певца Аарона Картера, младшего брата солиста Backstreet Boys Ника Картера, официально признали несчастным случаем. Его тело было обнаружено в ванне в его квартире в ноябре прошлого года.