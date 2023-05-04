Привередливая девушка поделилась 54 требованиями к потенциальному бойфренду

The Mirror: пользовательница Twitter поделилась 54 требованиями к будущему бойфренду

Пользовательница социальной сети Twitter Джулай Джинку поделилась 54 требованиями к партнеру, с которым она вступит в отношения в будущем. Об этом сообщает The Mirror.

Привередливая девушка заявила, что ее бойфренд должен иметь определенные качества, интересы и взгляды на жизнь, чтобы она начала с ним встречаться. Она записала видео, в котором подробно рассказала о каждом пункте. Ролик Джинку разделила на три части: главные требования, вторые по важности и дополнительные.

В первую очередь, для Джинку важно, чтобы ее потенциальный партнер хотел проводить с ней свободное время, дарил ей подарки и был умным. Она также хочет, чтобы у мужчины было хорошее произношение, чтобы он поддерживал феминизм, лояльно относился к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией, а также любил аниме и видеоигры.

Во-вторых, Джинку нужно, что ее будущий парень не пил спиртных напитков, не принимал наркотики и не следил за «сексуальными» девушками в социальных сетях. Кроме того, ее избранник должен любить Японию, найти общий язык с ее семьей, но не сближаться с ее друзьями.

Наконец, в списке дополнительных требований она указала, что у мужчины должна быть машина, татуировки и пирсинг. Он также должен фотографировать ее, делать ей комплименты и принимать с ней ванну. Помимо этого, Джинку не вступит в отношения с партнером, который не сделал вазэктомию (мужскую стерилизацию).

Многие пользователи, прочитавшие полный список требований девушки, осудили ее, предположив, что в детстве у нее были проблемы с отцом. «Представьте, что сделали вазэктомию ради свиданий... А вас будут прокидывать каждую неделю из-за комплексов или любой другой ерунды», — написал один из них.

Однако нашлись и те, кто поддержал Джинку и не увидел ничего странного в условиях, которые она ставит перед будущим партнером. «Когда у вас появится бойфренд, пожалуйста, опубликуйте этот список и поставьте галочку напротив тех качеств, которыми он обладает. Хочется увидеть, выиграли ли вы бинго или нет», — заявил другой пользователь.

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