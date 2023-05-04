Стало известно об обстреле Донецка 155-миллиметровыми снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили восемь 155-миллиметровых снарядов по Донецку

4 мая в 22.00 украинские войска обстреляли Петровский район Донецка. Всего было выпущено восемь 155-миллиметровых снарядов. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

Отмечается, что под обстрел попал населенный пункт Курахово. Информации о погибших и пострадавших нет.

Это не единственный обстрел 4 мая. Предыдущий обстрел Петровского района Донецка был зафиксирован ведомством в 21.40. В ходе него по городу было выпущено три снаряда того же калибра.

Ранее в сети появились кадры, сделанные военными Вооруженных сил Украины (ВСУ), демонстрирующие прилет снаряда бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» по их позиции в Артемовске (украинское название — Бахмут).