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22:42, 4 мая 2023Бывший СССР

Стало известно об обстреле Донецка 155-миллиметровыми снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили восемь 155-миллиметровых снарядов по Донецку

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

4 мая в 22.00 украинские войска обстреляли Петровский район Донецка. Всего было выпущено восемь 155-миллиметровых снарядов. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

Отмечается, что под обстрел попал населенный пункт Курахово. Информации о погибших и пострадавших нет.

Это не единственный обстрел 4 мая. Предыдущий обстрел Петровского района Донецка был зафиксирован ведомством в 21.40. В ходе него по городу было выпущено три снаряда того же калибра.

Ранее в сети появились кадры, сделанные военными Вооруженных сил Украины (ВСУ), демонстрирующие прилет снаряда бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» по их позиции в Артемовске (украинское название — Бахмут).

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Екатерина Подвигина
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